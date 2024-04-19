من وزير الداخلية.. بيانٌ جديد يهمّ المواطنين

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل في 23-4-2024".

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