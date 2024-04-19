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لبنان
من وزير الداخلية.. بيانٌ جديد يهمّ المواطنين
Lebanon 24
19-04-2024
|
13:18
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل في 23-4-2024".
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وذكر المكتب في بيان، اليوم الجمعة، أنهُ سيتم
لاحقاً الإعلان عن المعاملات المتوفّرة في القسم المذكور ببيان سيصدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
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