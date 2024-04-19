جديد حادثة كنيسة كفرحبو.. من هم الذين كتبوا عبارة "سوريا" عند مدخلها؟

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش، أمس الخميس، شخصين لبنانيين أقدما على كتابة عبارة "سوريا" عند مدخل كنيسة بلدة كفرحبو - الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنّ الشخصين المذكورين هما من عائلة "أ.ض"، ويخضعان حالياً للتحقيق بإشراف القضاء المُختص.

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وكان أهالي البلدة المذكورة فُوجئوا قبل يومين بعبارات تمت كتابتها باللون الأحمر عند مدخل الكنيسة منها "سوريا".

وأثار هذا الفعل غضباً واسعاً في البلدة، وقد جرى في البداية اتهام السوريين بالوقوف وراء ما حصل، إلا أن التحقيقات التي حصلت كشفت الفاعلين الحقيقيين.