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لبنان

تفاصيل وضع الجنوب الآن.. هذه آخر المُستجدات

Lebanon 24
19-04-2024 | 13:56
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سادت أجواء من التوتر في جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعدما أقدم العدو الإسرائيليّ على شنّ هجمات جديدة ضد عدد من القرى والبلدات هناك.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ مدفعية العدو استهدفت بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب، فيما تعرضت أيضاً منطقة شبعا للقصف المُعادي.
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في غضون ذلك، سُجل تحليق كثيف للطيران الإستطلاعيّ الإسرائيلي فوق مناطق القطاع الغربي لاسيما الناقورة وعلما الشعب.
ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد مواقع إسرائيليّة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
وأشار الحزب إلى أنّ العملية الأولى حصلت عند الساعة 5.10 مساء، إذ استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مُحيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بواسطة الأسلحة الصاروخيّة.
أما العملية الثانية فحصلت عند الساعة 5.50 مساء، وقد أعلن الحزب أنها طالت تجمعاً لجنود إسرائلييين في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية. 
وفي ما خص العملية الثالثة، فقد حصلت عند الساعة 6.50 مساء وقد طالت التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة. 
 
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