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لبنان

"حراك المعلمين المتعاقدين": لإعطاء الأساتذة النازحين عن قراهم ومدارسهم مستحقاتهم

Lebanon 24
19-04-2024 | 14:10
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أكد منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، "حق طلاب الجنوب على الدولة اعتماد منهج امتحانات رسمية خاص بهم يعوض عليهم أيام التدريس والتعطيل التي قضوها، مجبولة بأصوات الصواريخ والمسيرات والقصف والرعب والصمود".
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وقال: "آن الأوان لإعطاء مستحقات المعلمين المتعاقدين النازحين عن قراهم ومدارسهم، الذين لم يتقاضوا حتى الآن منذ بداية العام  الدراسي أجر أي ساعة أو يوم عن أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول، رغم معرفة الحكومة أن ما حصل لهم هو بفعل إجرام العدو الصهيوني وعدوانه".

وتوجه إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالقول: "نريد حسم هذه الملفات من خلالكم، وبالسرعة اللازمة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، لا عند طلابنا ولا عند أساتذتنا.

وتمنى "حسم هذه الملفات قبل نهاية هذا الشهر مع ملفات إعطاء المتعاقدين والملاك بدل انتاجية في أشهر الصيف، ورفع أجر الساعة لجميع المتعاقدين".
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