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لبنان

جرحى من "اليونيفيل" في الجنوب.. هذا ما حصل معهم!

Lebanon 24
19-04-2024 | 14:27
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تعرّضت ناقلة جند تابعة للكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، لحادث سير أسفر عن إصابة عنصرين بجروح.
 
ولفتت المعلومات إلى أن الآلية التابعة للكتيبة، انقلبت في منطقة المحافر داخل بلدة العديسة الجنوبية.
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