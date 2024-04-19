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لبنان

في لبنان.. "تأمين صحي" لهؤلاء مع عائلاتهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2024 | 14:43
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عُلم أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تسعى لإبرام عقد تأمين استشفاء لمستخدمي الملاك العاملين في المؤسسة وأفراد عائلاتهم وتحديداً أولئك المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
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ولفتت المصادر إلى أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود قادتها المؤسسة بالتشاور مع العاملين فيها وذلك لتعزيز ضماناتهم خصوصاً في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الراهنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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