في لبنان.. "تأمين صحي" لهؤلاء مع عائلاتهم!

عُلم أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تسعى لإبرام عقد تأمين استشفاء لمستخدمي الملاك العاملين في المؤسسة وأفراد عائلاتهم وتحديداً أولئك المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

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