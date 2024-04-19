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لبنان

بشأن لقاء ميقاتي - ماكرون.. بيانٌ من الإليزيه

Lebanon 24
19-04-2024 | 15:39
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أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله في باريس، "التزام فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان واسرائيل"، بحسب ما نقل الإليزيه.
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وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس الفرنسي الذي التقى أيضا قائد الجيش العماد جوزف عون أكد "عزمه على مواصلة تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية".
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