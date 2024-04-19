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لبنان
حادثة كادت تتحوّل إلى جريمة.. مواطن يطلق النار على شقيقه في طرابلس!
Lebanon 24
19-04-2024
|
16:30
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أقدمَ المدعو "م.ح." في القبة - طرابلس، على إطلاق النار باتجاه شقيقه "ع.ح."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وأسفرت الحادثة عن إصابة "ع.ح." في قدميه، وقالت المصادر إن الإشكال الذي نشب بينه وبين شقيقه سبب "إستفزازات سابقة".
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