حادثة كادت تتحوّل إلى جريمة.. مواطن يطلق النار على شقيقه في طرابلس!

أقدمَ المدعو "م.ح." في القبة - طرابلس، على إطلاق النار باتجاه شقيقه "ع.ح."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وأسفرت الحادثة عن إصابة "ع.ح." في قدميه، وقالت المصادر إن الإشكال الذي نشب بينه وبين شقيقه سبب "إستفزازات سابقة".

وأسفرت الحادثة عن إصابة "ع.ح." في قدميه، وقالت المصادر إن الإشكال الذي نشب بينه وبين شقيقه سبب "إستفزازات سابقة".