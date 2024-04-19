مفاجأة في لبنان.."دولار غير مألوف" كثيراً يظهر في السوق!

برزت مؤخراً داخل لبنان وبشكلٍ مفاجئ، أوراق نقدية عديدة من فئة الـ2 دولار.

وتُعدّ هذه الورقة نادرة نسبياً لكونها غير متوافرة بسهولة، إلا أنها ظهرت لدى عدد من الصرافين.

في السياق، يقول أحد العاملين في سوق الدولار لـ"لبنان24" إن تلك الورقة رسمية ويمكن التداول بها، مشيراً إلى أن انتشارها ليس واسعاً كباقي الأوراق النقدية الأميركية، وأضاف: "إلا أنه رغم ذلك، فإن ورقة الـ2 دولار موجودة حتى داخل لبنان لكن الناس لا تتعامل بها خوفاً من عدم قبولها لدى الجميع".