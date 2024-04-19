بوصعب خارج "التيار العوني" والمآخذ تتزايد على أداء باسيل

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بات بحكم المؤكد ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، أصبح خارج "التيار الوطني الحر"، في ضوء سلسلة طويلة من الخلافات والتباينات مع رئيس التيار جبران باسيل, وفق ما كتبت" اللواء".اضافت: ان لا قرار علنيا باعتبار بوصعب خارج التيار العوني، بل سيعامل على هذا الأساس ضمن الأطر التنظيمية.وفي سياق متصل، نقل عن قربين من «الثنائي الشيعي» ان المآخذ تتزايد على أداء باسيل، فهو «لن يكسب أعداءه وسيخسر حلفاءه إذا استمر بالمناورة واللعب تحت الطاولة مع بعض الدول العربية والأوروبية.وحسب معلومات هؤلاء ، فإن باسيل أرسل رسائل علنية وغير علنية فحواها استعداده للانفصال عن حزب الله والتعامل معه على طريقة وليد جنبلاط اذا جرى التسليم بموقعه في تزعم الموارنة والبت بالملف الرئاسي.