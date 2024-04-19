20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السياسة الأميركيّة تفوز مجدداً: معادلة رابح– رابح بين إيران و"إسرائيل"
Lebanon 24
19-04-2024
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": استيقظت المنطقة صباح الجمعة على خبر تعرض الجمهورية الإسلامية في إيران الى هجوم اسرائيلي، فتبين أن الهجوم بوجهين، وجه إيراني ويقول بأن مسيرات صغيرة الحجم "درون" تم رصدها فوق أصفهان على علوّ منخفض وتم إسقاطها باستخدام مضادات الدفاع الجوي، ووجه اسرائيلي غربي يقول بأن اسرائيل استهدفت مطاراً عسكرياً في أصفهان باستخدام صواريخ بعيدة المدى أطلقت من طائرات حربية.
Advertisement
هذه المستجدات تعني أمراً واحداً وهو نجاح السياسة الأميركية من ضبط اللعبة ومنع المنطقة من الانفجار، خاصة أن الولايات المتحدة تدرك أن إيران لا تخشى اسرائيل والحرب معها إنما هي لا ترغب بحرب من أميركا، وكذلك هي لا ترغب بحرب مع ايران في الشرق الأوسط لأسباب مرتبطة بحربها في أوكرانيا وحربها مع الصين أيضاً، كذلك بحسب مصادر متابعة فإن الولايات المتحدة لم تكن ترغب برفع منسوب الصراع لأن العبث مع إيران سيدفع الأخيرة الى إغلاق مضائق أساسية، أبرزها مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الاستراتيجي الذي يمر عبره حوالي ثلث إمدادات النفط العالمية، ما يعني التأثير المباشر على أسعار النفط العالمية، والأميركية، وهذا ما يعتبر بمثابة انتحار سياسي من قبل فريق يحاول المنافسة على الرئاسة الأميركية بعد أشهر.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أثارت الجدل بالمايوه وفستان الزفاف.. نادين الراسي تستعرض جسمها الرياضي! (صور)
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل بالمايوه وفستان الزفاف.. نادين الراسي تستعرض جسمها الرياضي! (صور)
03:55 | 2024-04-19
19/04/2024 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماغي بو غصن تتألق في دبي وتصرفاتها مع زوجها حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماغي بو غصن تتألق في دبي وتصرفاتها مع زوجها حديث الجمهور (صور)
04:40 | 2024-04-19
19/04/2024 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دول عربيّة تتفوق على إيران في "الأسطول البحري".. من هي؟
Lebanon 24
دول عربيّة تتفوق على إيران في "الأسطول البحري".. من هي؟
10:00 | 2024-04-19
19/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع المرض!
06:18 | 2024-04-19
19/04/2024 06:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
13:09 | 2024-04-19
19/04/2024 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2024-04-20
جولة سفراء "الخماسية".. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
03:00 | 2024-04-20
آخر التطورات جنوبا: غارة إسرائيلية على عيتا الشعب.. وإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل
02:50 | 2024-04-20
قاووق: الرد الإيراني غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة
02:45 | 2024-04-20
في لبنان.. يقطعون الإنترنت "بحجة التشويش"
02:30 | 2024-04-20
قصر أحلام و"جنات" منسية.. مناطق لبنانية لا تفوّتوا زيارتها هذه الأيام (صور)
02:21 | 2024-04-20
تواصل التعازي بمصطفى الحريري في دارة مجدليون
فيديو
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
20/04/2024 10:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
02:26 | 2024-04-20
20/04/2024 10:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
20/04/2024 10:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24