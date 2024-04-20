إطلاق نار باتجاه ملحمة ومطعم.. هذا ما جرى فجرا في طرابلس

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أقدم مجهول فجر اليوم السبت على اطلاق النار باتجاه ملحمة ومطعم في منطقة ابي سمراء ـ طرابلس يملكها احد الاشخاص من التابعية السورية وفرّ الى جهة مجهولة مندون وقوع اصابات فيما اقتصرت الاضرار على الماديات ومن دون معرفة الأسباب، وفق ا أفادت مندوبة "لبنان 24".