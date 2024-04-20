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لبنان

محاولة سرقة فاشلة على أوتوستراد التبانة!

Lebanon 24
20-04-2024 | 00:21
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أقدم مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين على محاولة سرقة احد الشبان على اوتوستراد التبانة الا ان محاولتهم باءت بالشل حيث عمد الأخير على الرد بمحاولة اطلاق النار باتجاههم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وكثرت في الآونة الاخيرة عمليات السلب من قبل شبان مسلحين يستقلون دراجات نارية.

ورجحت مصادر ان هؤلاء يشكلون عصابة ويحاولون السرقة في مناطق مختلفة في طرابلس.



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