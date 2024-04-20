التطورات تحتدم جنوبا: غارات مُعادية على عيتا الشعب وكفركلا.. وإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل

في آخر تطورات الجنوب، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ولم يُفد حتى الساعة عن تسجيل إصابات في الغارة على عيتا الشعب



كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفركلا، وأفادت المعلومات عن تسجيل إصابة واحدة.

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إلى ذلك أفادت قناة "العربية" عن إطلاق قذائف صاروخية من القطاع الأوسط جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي انه تم إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.





ولاحقا أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى سقوط صاروخين أطلقا من لبنان في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى من دون وقوع إصابات.





وقام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الوزاني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وكان الحذر الشديد ساد المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان صباح اليوم السبت انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وذلك مع استمرار التصعيد الاسرائيلي حيث استهدف جيش العدو أطراف كفرحمام كفرشوبا وراشيا الفخار والهبارية بالقذائف الصاروخية والمدفعية.



كما طال القصف الاسرائيلي أيضا تلة سدانة ورويسات العلم خراج بلدة كفرشوبا داخل مزارع شبعا امتدادا حتى وادي شبعا.



من جانبه قام حزب الله بالرد بقصف صاروخي ومدفعي استهدف موقع تلة الرادار وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة.



ولم يغب طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم طيران الاستطلاع الاسرائيلي عن أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا منفذا طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



