"التيار" وبو صعب "وراك والزمن طويل"

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تجهد جهة إعلامية لتحضير ملف مرئي ومكتوب يتضمن مقابلات مصوّرة وتصاريح إذاعية وبيانات مكتوبة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للبدء بحملة إعلامية فور الاعلان عن القرار النهائي بفصل بو صعب من صفوف "التيار الوطني الحر".وبحسب المصدر "تهدف هذه الحملة الى إظهار المواقف المتناقضة بين التيار وبو صعب والإختلاف في وجهات النظر والتباين في خطاب رئيس "التيار" جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب، وكل ذلك من أجل إقناع الرأي العام اللبناني ومناصري "التيار" بأن قرار الفصل صائب".المصدر ختم "بأن المعركة الإعلامية لن تكون سهلة، لأن هناك عددا من وسائل الإعلام، إما مملوكة من بو صعب او له عليها مونة كبيرة".يذكر ان الخلاف بين باسيل وبو صعب، ظهر الى العلن قبل أشهر في كلام النائب باسيل خلال عشاء "التيار الوطني الحر" في المتن، حيث توجّه باسيل إلى "التياريين"، مشدداً على "التنوع في الرأي بموازاة الإنضباط، وقال: "هذا التيار هو للمناضلين وللمضحّين والمقاومين، وقد يمرّ فيه أصحاب المصالح ومتسلقو مناسبات وقانصو مواقع، لكن إذا لم تكن طينتهم طينة نضال ومقاومة فهم لن يستمروا في التيار".