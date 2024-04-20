"إستياء كبير".. موظفو الجامعة اللبنانية غاضبون!

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تسودُ أجواءٌ من الترقب والإستياء أوساط موظّفي الجامعة اللبنانية الذين حتى الآن لم يتمّ شملهم "صراحةً" بالزيادات التي أُقرّت مؤخراً على رواتب موظفي القطاع العام، سواء من العسكريين أو المدنيين.وحالياً، فإنّ مختلف الموظفين تقاضوا دفعات من الزيادات خصوصاً تلك المُستحقة لهم منذ شهر كانون الأول الماضي بناء للمفعول الرجعي، إلا أنّ موظفي الجامعة اللبنانية ليسوا مشمولين بعد بالقرار.أوساط الموظفين قالت لـ"لبنان24" إنّ هناك ضرورة لتعديل المرسوم الأخير المرتبط بإقرار الزيادات، إذ لم يتضمن بشكل واضح أن موظفي الجامعة اللبنانية يحق لهم الإستفادة منه، الأمر الذي استدعى حراكاً من قبل إدارة الجامعة مع الجهات المعنية لمعالجة الأمر لكن لا نتيجة حتى الآن.وبحسب المعلومات، فإنّ السخط كبير في صفوف الموظفين الذين يطالبون بإنصافهم مع سائر الموظفين، لاسيما أن هناك مؤسسات عامة أخرى استفادت من المرسوم المرتبط بالزيادات.