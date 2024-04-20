"لا رواتب" لهؤلاء!

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وسط الحديث عن إمكانية تمديد الإنتخابات البلدية خلال جلسة نيابية مُرتقبة، عاد الحديث عن المستحقات المالية لموظفي البلديات ليبرز من جديد، خصوصاً أولئك الذين لديهم تراكمات مالية في ذمة مؤسساتهم منذ أشهر طويلة ولم يتم تسديدها لهم بسبب "العجز" المالي.أحد رؤساء البلديات في مُحافظة جبل لبنان قال لـ"لبنان24" إنّ معظم البلديات تُعاني من الشلل الإداري والمالي، الأمر الذي انعكس على الموظفين وأوضاعهم.وأشار إلى أنّ تفعيل الجباية المقترن بالإفراج عن الأموال المطلوبة لصالح البلديات، يتطلب تحركاً فعالاً من الجهات المعنية وذلك باعتبار أن تراكم المستحقات للموظفين سيؤدي إلى زيادة الإشكالات بين هؤلاء والقيّمين على البلديات.ولفت إلى أن هناك بلديات لم تستطع مؤخراً تسديد رواتب موظفيها، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على الإستمرار وسط الأوضاع الإقتصادية الراهنة، وقال: "أول خطوة مطلوبة مع تمديد الإنتخابات هي إيجاد حلول مالية للبلديات، وإلا فإن التمديد لن يمنع حصول إنهيار تلك السلطات المحلية".وفي سياق متصل بتأجيل الانتخابات البلدية، قال مصدر نيابيّ إنّ هناك 3 وجهات نظر تتعلّق بهده الإنتخابات أوّلها وجود فريق يُعارض تأجيلها، ويرفض هذا الأمر بشكل تامّ. كما أنّ هناك فريقاً آخر لديه قناعة بالتمديد للمجالس البلديّة، لأنّ الوضع الأمنيّ لا يسمح بإجراء إنتخابات، في ظلّ المعارك الدائرة في مناطق الجنوب، فيما هناك من يُطالب بتأجيل الإنتخابات، تحت ذريعة تلافي الفراغ في البلديّات.وقال المصدر إن الذين يُريدون التمديد للمجالس البلديّة ليسوا مستعدّين للإنتخابات ولا يريدون تحمل "اعبائها المالية"، وقد تأتي النتائج ضدّهم، لذا، سيعمدون إلى تأجيلها.