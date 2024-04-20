صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا ‏ عند الساعة 07:30 من صباح اليوم السبت موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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