زحمة سير خانقة.. انزلاق شاحنة كبيرة تحت جسر دوحة الحص - الناعمة

وقع حادث سير مروّع، وقع على المسرب الغربي من الأوتوستراد الساحلي، في اقليم الخروب، وتحديدا تحت جسر منطقة دوحة الحص - الناعمة، حيث افيد عن انزلاق شاحنة كبيرة، بفعل تسرب مادة المازوت على الطريق، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة على مسربي الأوتوستراد.

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