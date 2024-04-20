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لبنان

زحمة سير خانقة.. انزلاق شاحنة كبيرة تحت جسر دوحة الحص - الناعمة

Lebanon 24
20-04-2024 | 02:19
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وقع حادث سير مروّع، وقع على المسرب الغربي من الأوتوستراد الساحلي، في اقليم الخروب، وتحديدا تحت جسر منطقة  دوحة الحص - الناعمة، حيث افيد عن انزلاق شاحنة كبيرة، بفعل تسرب مادة المازوت على الطريق، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة على مسربي الأوتوستراد.
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انزلاق شاحنة كبيرة تحت جسر دوحة الحص - الناعمة
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