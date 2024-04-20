تواصل التعازي بمصطفى الحريري في دارة مجدليون

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يتواصل في دارة مجدليون لليوم الثاني على التوالي توافد الشخصيات والوفود المعزية بوفاة مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر )، حيث تقبلت زوجته الوزيرة السابقة بهية الحريري واولاده الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري ونادر وغنى وعلا التعازي، يحيط بهم السيدان شفيق وبهاء الحريري وأفراد العائلة .ومن ابرز المعزين في اليوم الثاني : الرئيس تمام سلام ، عقيلة رئيس المجلس النيابي رندة بري، نائبا رئيس مجلس النواب الحالي الياس بوصعب والسابق ايلي الفرزلي ، وزيرا الداخلية بسام مولوي والسياحة وليد نصار ، الامين العام للإتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة،الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ، النواب: محمد رعد ، عبد الرحمن البزري ، ميشال موسى ، شربل مسعد ، وائل أبو فاعور ، فيصل الصايغ علي خريس وأحمد الخير ، وفد من تكتل "الجمهورية القوية" ضم النواب: غادة أيوب ، زياد حواط ، سعيد الأسمر وشوقي الدكاش، يرافقهم منسق منطقة جزين في "القوات اللبنانية" جان كلود نجم، منسق منطقة صيدا الزهراني عماد روكز وشقيق النائب حواط نبيل حواط.كما قدم التعازي ، النائب عدنان طرابلسي على راس وفد من جمعية المشاريع ، ممثل أسامة سعد نجله معروف سعد على رأس وفد من مكتبه ، والوزراء السابقون " نهاد المشنوق ، ريا الحسن ، محمد المشنوق ، محمد رحال ، محمد جواد خليفة وجان أوغاسبيان " ورئيس رابطة النواب السابقين طلال المرعبي والنواب السابقون هادي حبيش ، طارق المرعبي ، غازي يوسف ، محمد الحجار ، إبراهيم عازار ، وأنطوان وسليم الخوري .وحضر معزياً : سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، ممثل البطريرك الراعي المطران مارون العمار على رأس وفد ضم " المونسنيور فادي سركيس والمونسنيور عبدو بوكسم والمونسنيور جوزيف القزي والمونسنيور الياس الأسمر " . والرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب . ومن المعزين ايضاً : مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله ، مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان ، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال على رأس وفد من اوقاف صور ، الشيخ خالد العارفي ، الشيخ الدكتور صادق النابلسي ، العلامة مهدي الأمين ، القاضي محمد أبو زيد على رأس وفد من قضاة المحكمة الشرعية السنية في صيدا ، ولفيف من العلماء. وقدم التعازي أيضاً : وفد من "لقاء التوازن الوطني" برئاسة صلاح سلام وضم " صائب مطرجي ، الدكتور نبيل نجا ، مازن شربجي وعبد الله عبد الله ورامز بيضون " ، السيدة رباب الصدر شرف الدين ونجلاها " رائد ونجاد شرف الدين "، نقيب الصحافة عوني الكعكي ، السيدة نجلاء سعد ، السفير عبد المولى الصلح.وزار مجدليون معزياً : رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ، رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ، محافظ بيروت مروان عبود ، محافظ النبطية هويدا الترك ومحافظ الجنوب بالإنابة أمين سر المحافظة نقولا بو ضاهر"، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والقضاء " وليد العاكوم ، ماهر الزين ، هاني البرشا ، رلى العاكوم ، إيهاب بعاصيري، وعبد القادر حنقير وديالا ونسا" قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وقائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد ماجد الأيوبي ووفد مشترك من قيادتي الدرك والمنطقة ، قائد الشرطة العسكرية العميد طوني شديد ، قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب وقائد جهاز أمن المطار العميد عزت الخطيب والمقدم علي حاموش ، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب على راس وفد من ضباط الفرع، قائد فوج السيار الثاني في قوى الأمن الداخلي في الجنوب العميد محمد حمود ، المدير الإقليمي للأمن العام في الجنوب العقيد علي قطيش ورئيس مركز أمن عام صيدا الرائد زياد الأسطة مع وفد من المديرية الإقليمية ورئيس فرع المعلومات الجنوب العميد زاهر عاصي ورئيس فرع المعلومات في صيدا المقدم فؤاد رمضان . ومن المعزين: وفد كبير من منطقة العرقوب تقدمه المفتي الشيخ حسن دلي وضم "قاضي الشرع اسماعيل دلي قائم مقام حاصبيا رواد سلوم ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري ومخاتير كفرشوبا وشبعا وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل زياد ضاهر واعضاء من منسقية حاصبيا مرجعيون في المستقبل" يرافقهم المقدم هيثم سويد .وحضر معزياً ايضاً : نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود ، وفد من حركة أمل تقدمه بسام كجك ، نائب الأمين العام لمنبر الوحدة الوطنية محمد نديم الملاح ، وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تقدمه فتحي أبو العردات ، وفد من حركة حماس تقدمه أحمد عبد الهادي ، وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقدمه علي فيصل، ووفود من "الجبهة الشعبية ، حركة الجهاد جبهة التحرير الفلسطينية " ومن القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة ، ورئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمود عيسى " اللينو " ورئيس تيار "عالي جبينك" احمد جرادي ، وكذلك قدم التعازي رؤساء بلديات واتحادات بلديات ومخاتير ورؤساء مصالح حكومية ورئيس رابطة أطباء صيدا نزيه البزري ، رئيس رابطة أطباء الأسنان في صيدا والجنوب عبد القادر البساط، ورجال الأعمال " وجيه البزري، محمد زيدان ، مرعي أبو مرعي ، عمر دندشلي ، علي العبد الله ، نادر عزام ووليد الصالح "، ورئيس الحركة الثقافية في لبنان باسم عباس ورئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى " الكونسرفاتوار " هبة القواس ، وشخصيات اقتصادية أكاديمية وفنية وإعلامية ووفود من هيئات تربوية وصحية ونقابية وكشفية ورياضية .وكان مثّل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في التشييع الوزير السابق علاء الدين ترو وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي حسين ادريس.هذا ويستمر تقبل التعازي بالفقيد السبت في دارة مجدليون من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً .كما تتقبل عائلة الفقيد التعازي يوم الإثنين في 22 نيسان، في دارة الرئيس سعد رفيق الحريري في بيت الوسط – بيروت ، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.