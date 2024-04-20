انتشار أمني في الكورة.. حواجز تفتيش وتدقيق للجيش

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نفذت دورية من الجيش ومكتب امن الكورة في مخابرات الجيش انتشارا امنيا في محلة وادي هاب جرى خلالها تسيير دوريات على طول الطريق المذكور وصولاً لمفرق ضهر العين الكورة وتم نصب حواجز تفتيش وتدقيق بالسيارات والدراجات النارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".تأتي هذه الاجراءات لحفظ الامن في المنطقة خصوصاً بعد عمليات السلب المتكررة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.