نصرالله يتلقى "رسالة تهديد".. تقريرٌ جديد يكشف مضمونها!

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ويلفت التقرير الذي ترجمهُإلى أن هناك محاولة لـ"إظهار القدرات"، مشيراً إلى أنه مهما كانت هوية "صاحب الهجوم"، فإن الأساس هو أن من نفذ العملية أتمّها بعدد قليل جداً من الصواريخ ليقول للطرف الآخر إن الأمر لا يتطلب أكثر من 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات من دون طيار للرد على إستهداف ما، وذلك في إشارة إلى ما قامت به إيران الأسبوع الماضي، حينما أطلقت وابلاً من الصواريخ والطائرات باتجاه إسرائيل انتقاماً لإستهداف الأخيرة قنصليّة طهران في دمشق.ويقول التقرير أيضاً إن التساؤلات تحوم أيضاً حول رأي أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في غضون أسبوع، ملمحاً إلى أنّ "أمين عام الحزب" يُدرك جيداً أنه لا يمكنه الاعتماد على المساعدة الإيرانية في أي معركة، وأضاف: "إذا اندلعت حرب في الشمال مع لبنان، فقد تجبرنا إيران على تقسيم جهودنا، لكنها لن تتدخل بشكل حقيقي، لأنها تعلم أن إسرائيل قادرة على الرد في أي وقت وفي أي مكان يناسبها".