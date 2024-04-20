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لبنان

نصرالله يتلقى "رسالة تهديد".. تقريرٌ جديد يكشف مضمونها!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2024 | 14:00
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نشرَ موقع "makorrishon" الاسرائيلي تقريراً قال فيه إنّه رغم عدم الوضوح الكامل لعملية إستهداف أصفهان في إيران، الجمعة، إلا أن ما يتبين هو أن هناك رسالة واضحة أساسية بشأن ما حصل بعد الحديث عن ضلوع إسرائيل بالعملية، ومفادها إنه إذا حدث شيء ما، يجب الرد عليه.
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ويلفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أن هناك محاولة لـ"إظهار القدرات"، مشيراً إلى أنه مهما كانت هوية "صاحب الهجوم"، فإن الأساس هو أن من نفذ العملية أتمّها بعدد قليل جداً من الصواريخ ليقول للطرف الآخر إن الأمر لا يتطلب أكثر من 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات من دون طيار للرد على إستهداف ما، وذلك في إشارة إلى ما قامت به إيران الأسبوع الماضي، حينما أطلقت وابلاً من الصواريخ والطائرات باتجاه إسرائيل انتقاماً لإستهداف الأخيرة قنصليّة طهران في دمشق.

ويقول التقرير أيضاً إن التساؤلات تحوم أيضاً حول رأي أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في غضون أسبوع، ملمحاً إلى أنّ "أمين عام الحزب" يُدرك جيداً أنه لا يمكنه الاعتماد على المساعدة الإيرانية في أي معركة، وأضاف: "إذا اندلعت حرب في الشمال مع لبنان، فقد تجبرنا إيران على تقسيم جهودنا، لكنها لن تتدخل بشكل حقيقي، لأنها تعلم أن إسرائيل قادرة على الرد في أي وقت وفي أي مكان يناسبها".
ويتابع: "نصرالله يُدرك أن إسرائيل تملك الشرعية لمهاجمة إيران.. فماذا يقول عن نفسه إذاً؟ هذا يعني أن إسرائيل لا تحتاج إلى ضوء أخضر من أحد لخوض الحرب في الشمال من أجل إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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