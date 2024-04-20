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لبنان
كميل شمعون: ننبه من اللعب بالنار لانها ستحرقنا جميعا
Lebanon 24
20-04-2024
|
03:56
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دعا رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النّائب كميل شمعون الى "التّنبه من اللّعب بالنّار لأنّها ستحرقنا جميعاً"، رافضاً تحميل عبء مبدأ وحدة السّاحات للشّعب اللبناني بكامله.
وطالب "إمّا بعودة قرار الحرب والسّلم إلى كنف الدّولة اللّبنانية عبر التّشاور مع كلّ الأفرقاء أو الذّهاب نحو صيغة جديدة للعيش في هذا الوطن".
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وحمل في حديث عبر "صوت كل لبنان"، "السّلاح غير الشّرعي مسؤولية العواقب التي يتحملها لبنان، وقال ان هناك من يبني هذا البلد مقابل من يحاول تدميره".
وردّاً على سؤال حول رؤية حزب الاحرار للبنان المستقبل، أشار شمعون الى ان "الحلّ الأنسب والصّيغة الأنجح بالنسبة لحزب الاحرار هي الفدرالية التي اعتمدت في كلّ بلدان العالم التّي عانت من النّزاعات العرقيّة او الطائفية".
وتوجّه شمعون الى من يتّهم المطالبين بهذا النّظام بأنهم يريدون تقسيم لبنان بالقول: "نحن مقسمون في الأساس".
وكشف شمعون عن مؤتمر سيعقده حزب الوطنيين الاحرار في حزيران، في حضور سياسي وروحي حاشد لشرح مشروع الفدرالية الذي أطلقه.
وعن الوضع في غزة، أكّد شمعون "التّضامن مع الشعب الفلسطيني"، معتبراً انه "يدفع ثمن ما قامت به حركة حماس في السابع من تشرين الأول الفائت".
وتعقيباً على الرّدود المباشرة بين إيران وإسرائيل، أكد شمعون "أهمية جهود التهدئة والقدرة الاميركية على ضبط الأمور".
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