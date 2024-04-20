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لبنان

وزير الثقافة: للتعاون مع الهيئات كافة من أجل تكريس طرابلس عاصمة دائمة للثقافة

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:06
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في القصر البلدي في الميناء-طرابلس وفداً من "مؤسسة طرابلس القديمة Old Tripoli Foundation "ضمّ كلاً من الدكتورة لبنى مسقاوي، الأستاذة ريما سليمان، الاستاذة كوثر درنيقة والمهندس منذر حمزة وتداول معهم في جملة مشاريع ثقافية تنوي الجمعية القيام بها ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية، كما تم التوافق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة طرابلس القديمة.
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وشكر الوزير للمؤسسة واعضائها حرصهم على انجاح الفعالية، وثمّن الأفكار والمشاريع التي عرضت الجمعية تنفيذها، وابدى الاستعداد لتوقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة، كما اكّد نيّته التكاتف مع جميع اصحاب الجهود الطرابلسية من أجل النجاح في تكريس طرابلس عاصمة دائمة للثقافة في لبنان.
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