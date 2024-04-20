الأساقفة تابت وجاويش وناصيف: "جماعة العنصرة الجديدة" لا تمثل الكنيسة الكاثوليكية

أصدر أساقفة الكنائس الشرقية في كندا، راعي أبرشية مار مارون المطران بول مروان - تابت، وراعي أبر شية الروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد جاويش، وراعي ابرشية السريان الكاثوليك المطران انطوان ناصبف، بياناً دعوا فيه أبناءهم المؤمنين إلى تجنب الدعوات، التي توجهها "جماعة العنصرة الجديدة"، مؤكدين أنها جماعة خارجة عن نطاق الكنيسة الكاثوليكية، وهي لا تمثلها ولا تتكلم باسمها.

Advertisement

وجاء في بيان الأساقفة:

"لقد وردنا أن جماعة العنصرة الجديدة، ممثلة بمؤسسها ورئيسها السيد طوني فرنجية، الذي يُطلق على نفسه اسم "الأخ طوني"، تُحيي في مونتريال لقاءات روحية مع شهادات حياة، وتدعو المؤمنين إلى حضورها.

يهمنا القول، كأساقفة مؤتمنين على التعليم السليم، إن هذه الجماعة غير معرف بها كنسياً في لبنان، لا من المجلس الرسولي العلماني ولا من اللجنة لرسالة العلمانيين التابعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ولا من أي أسقف كاثوليكي. وبالتالي، فإن هذه الجماعة خارجة عن نطاق الكنيسة الكاثوليكية ولا نمثلها ولا نتكلم باسمها.

وعليه، إننا ندعو مؤمنينا في كندا، إكليروساً وعلمانيين، إلى التمييز الروحي والرعوي في ما يخص العلاقة مع هذه الجماعة ومع السيد طوني فرنجية تحديداً، أو مع أي جماعة ليست في شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية".



