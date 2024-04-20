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لبنان

العبسي التقى السفير البابوي وشخصيات

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:57
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في المقر البطريركي في الربوة، وبحث معه في الشأن اللبناني والوضع المسيحي في المنطقة، في ظل الازمات العاصفة.
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ثم استقبل العبسي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، واطلع منه على الاوضاع العامة في نقابة المحامين، والدور الذي تلعبه في هذا الظرف العصيب، خصوصا على صعيد المطالبة باموال المودعين.

كذلك التقى النائب ملحم رياشي الذي تداول معه في اوضاع الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان ودول الاغتراب، خصوصا في الاردن والولايات المتحدة. كذلك عرض معه للاوضاع السياسية والامنية في البلاد.

ثم التقى العبسي رئيس مركز الأمن العام في جديدة المتن الرائد ألان داغر، ثم رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد الركن طوني معوض، فرئيس مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام العميد ايلي الديك.

ومن زوار العبسي، نائب رئيس كاريتاس لبنان الدكتور نقولا حجار وممثلة الروم الملكيين الكاثوليك في كاريتاس القاضية ميراي حداد.
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