Advertisement

لبنان

معلمو الأساسي شمالا: المصلحة التربوية فوق كلّ إعتبار

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1189758-638492112232389824.jpg
Doc-P-1189758-638492112232389824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت رابطة معلمي التعليم الأساسي  الرسمي - فرع الشمال، في بيان، على المستجدّات الأخيرة المتعلّقة بمجمّع المدارس (البداوي الثانية بنات - روضة البداوي الثانية) والّذي يضمّ ما يزيد عن الألف تلميذ، مؤكدة ان "مدارسنا الرسميّة ملاذٌ آمِن لأبنائنا، وليبدأ التحقيق ضمن الأطر القانونية وبالسرعة اللازمة، للانتهاء من هذه المسألة التي يجب أن تصل إلى خواتيمها بالشكل المناسب".
Advertisement

وشددت على أنّ "المصلحة التربوية لا بدّ أن تبقى فوق كلّ إعتبار، وبالتالي يجب النّأي بمدارسنا الرسمية عن أيّ نزاع قد يؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه، لذلك يجب وقف تراشق التهم وما يجري من رمي كرة المسؤولية، كل فريق على الآخر"، وداعية الى "الإنتهاء من التحقيق بالسرعة اللازمة وفق الأُطر القانونية، والمسارعة إلى إعلان نتائج تضع حدّاً لأي تطوّر يؤثّر سلباً على التربية والتعليم في الصّرح التربوي المذكور".

وطالبت ب"بذل كل الجهود الممكنة لتأمين حماية التلاميذ ومعلميهم ضمن بيئة تعليمية آمنة نفسياً وتربوياً"، داعية الأفرقاء إلى "الإبتعاد عن كلّ ما يؤدي إلى مزيد من المشاحنات الّتي لا طائل منها، والخيار المنطقي هو انتظار نتائج وقرارات رسمية في هذا المجال."

وختمت الرابطة مؤكدة "وضع إمكانيّاتنا في تصرّف المجمّع التربوي المذكور، وصولاً إلى تحقيق عدالة تربويّة تنصف الجميع وتحفظ لكلّ ذي حقّ حقه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2024-04-20
08:17 | 2024-04-20
08:14 | 2024-04-20
08:10 | 2024-04-20
07:57 | 2024-04-20
07:20 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24