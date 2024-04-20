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لبنان

"بلبلة" داخل مستوطنات إسرائيلية قرب لبنان.. ما السّبب؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 05:35
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أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم السبت، عن تفعيل صافرات الإنذار في عددٍ من المستوطنات المحاذية للبنان وذلك خشية من تسلل طائرات مُسيرة.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنه تمّ إطلاق تحذيرات في مستوطنات دفنا، شآر يشوف، شانير، دان، ريجر وجوشر.
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بدورها، أعلنت قيادة الجبهة الداخليّة الإسرائيلية عقب التنبيهات التي تمّ تفعيلها في المستوطنات المذكورة خشية تسلل طائرات، أن "الحادثة انتهى"، فيما لم يتمّ الإبلاغ عن عمّا إذا تمّ اعتراض أيّ طائرة.
 
وبعد ذلك، تم الإعلان في مناطق أخرى إطلاق إنذارات تحذيرية من تسلل طائرات لاسيما في مستوطنات كريات شمونة، مسكاف عام، بيت هليل، كفريوفال، مرغليوت، المنارة، معيان باروخ، كفرجلعادي، المطلة، وتل حاي.
 
 
 
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