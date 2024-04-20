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لبنان

استعدّوا لـ "الشوب": كتل حارة في طريقها الى لبنان... متى تبلغ ذروتها؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 05:22
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طقس ربيعي متقلب محلياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم غد الأحد، ومن المنتظر أن تتأثر المنطقة يوم الثلاثاء بكتل هوائية حارة مصدرها مصر و شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الخميس.
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الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً وضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، تتكاثف الغيوم مساءً وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد.
 
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة شمال البلاد في الفترة الصباحية.
 
الإثنين: قليل الغيوم وضباب على المرتفعات صباحاً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ٥ درجات مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
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