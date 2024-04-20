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لبنان

للمرّة الثانية.. تامر رئيساً للمجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم في مصر

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:10
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أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل- مديرية النقل البري والبحري والمديريات الأخرى كافة التابعة لها، أن المدير العام لمديرية النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر حاز على إجماع الدول العربية كافة بإعادة انتخابه رئيسا للمجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وكتعبير عن الثقة العربية المتجددة بلبنان وطاقاته الإدارية.
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وفي بيان، هنأت الوزارة الدكتور تامر بتجديد الثقة به، واعتبرت إجماع الدول العربية على إعادة انتخابه "دليلًا إضافياً على المكانة التي تحظى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، ولاسيما على صعيد دورها في تعزيز وترسيخ التكامل والتعاون والعمل العربي المشترك في إحدى المؤسسات العربية التي تجمع لبنان بأشقائه العرب ضمن جامعة الدول العربية".
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