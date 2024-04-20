عاجل جداً.. شهيد وجريحان في استهداف منزل بالجبين

أغار العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، على بلدة الجبين الجنوبية.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بان الغارة على بلدة الجبين استهدفت منزلاً وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف باتجاه المنزل المستهدف.