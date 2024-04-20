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لبنان
عاجل جداً.. شهيد وجريحان في استهداف منزل بالجبين
Lebanon 24
20-04-2024
|
08:14
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أغار العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، على بلدة الجبين الجنوبية.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بان الغارة على بلدة الجبين استهدفت منزلاً وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف باتجاه المنزل المستهدف.
ووفقاً للمعلومات الأولية، ادت الغارة الى وقوع شهيد وجريحين.
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