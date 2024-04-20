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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. اليكم ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:24
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أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، اليوم السبت، استهداف انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم وشرق مستوطنة "إيفن مناحم".


وقال في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم السبت 20-4-2024 انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصاروخية".
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وفي بيان ثان، اعلن انه "استهدف عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعية".‏
 
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