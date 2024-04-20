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لبنان

الفنيون المناوبون في "الطيران المدني" يعلنون مواصلة العمل

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:56
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أعلنت لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني- مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، مواصلة العمل.

وقالت في بيان: "نحن الفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني نعلن أنه وبتاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠٢٤ اجتمعنا مع المدير العام للطيران المدني للبحث بموضوع زيادة قيمة ساعة العمل الليلي للمناوبين في المديرية، وقد لمسنا الكثير من الايجابية من قبل المدير العام، حيث اكد لنا أنه رفع الموضوع الى معالي وزير الاشغال العامة والنقل الذي بدوره اكد المطالب المحقة للفنيين المناوبين، وطلب من المديرية تحضير ما يلزم لعرض موضوع زيادة قيمة ساعة العمل الليلي للمناوبين على الجهات المعنية والعمل على اقراره ضمن الأطر القانونية، وعليه، نعلن مواصلة العمل، آملين الاسراع في تحقيق المطالب".
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