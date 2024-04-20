ليلى مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، ليلى هشام نصر الدين (مواليد عام 2001، لبنانيّة)، التي غادرت، بتاريخ 4-4-2024، منزل ذويها الكائن في جبيل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 945853-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.