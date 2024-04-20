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لبنان

في عيتا الشعب وكفركلا.. ادرعي يزعم استهداف بنى عسكرية لـ"الحزب" (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2024 | 09:26
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أنّه "خلال اليوم رصدت القوات الإسرائيلية شخصاً يدخل إلى مبنى عسكري لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب حيث قامت طائرات سلاح الجوّ بالإغارة على المبنى والشخص الذي تواجد داخله". 


كما لفت عبر منصة "أكس" الى أنّ "طائرات سلاح الجو أغارت على شخص تواجد داخل بنية عسكرية لـ"حزب الله" في كفركلا جنوب لبنان".
 
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