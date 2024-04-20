#عاجل توثيق: قوات جيش الدفاع تهاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله تواجد داخلها مخربون من التنظيم الارهابي
🔴خلال اليوم رصدت قوات جيش الدفاع مخربًا يدخل إلى مبنى عسكري لحزب الله في منطقة عيتا الشعب حيث قامت طائرات سلاح الجو بالاغارة على المبنى والمخرب الذي تواجد داخله.
🔴في المقابل… pic.twitter.com/iZzRISLc9F
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 20, 2024
#عاجل توثيق: قوات جيش الدفاع تهاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله تواجد داخلها مخربون من التنظيم الارهابي
🔴خلال اليوم رصدت قوات جيش الدفاع مخربًا يدخل إلى مبنى عسكري لحزب الله في منطقة عيتا الشعب حيث قامت طائرات سلاح الجو بالاغارة على المبنى والمخرب الذي تواجد داخله.
🔴في المقابل… pic.twitter.com/iZzRISLc9F