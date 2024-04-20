أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أنّه "خلال اليوم رصدت القوات الإسرائيلية شخصاً يدخل إلى مبنى عسكري لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب حيث قامت طائرات سلاح الجوّ بالإغارة على المبنى والشخص الذي تواجد داخله".





كما لفت عبر منصة "أكس" الى أنّ "طائرات سلاح الجو أغارت على شخص تواجد داخل بنية عسكرية لـ"حزب الله" في كفركلا جنوب لبنان".

#عاجل توثيق: قوات جيش الدفاع تهاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله تواجد داخلها مخربون من التنظيم الارهابي



🔴خلال اليوم رصدت قوات جيش الدفاع مخربًا يدخل إلى مبنى عسكري لحزب الله في منطقة عيتا الشعب حيث قامت طائرات سلاح الجو بالاغارة على المبنى والمخرب الذي تواجد داخله.



🔴في المقابل… pic.twitter.com/iZzRISLc9F — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 20, 2024 Advertisement