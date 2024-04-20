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لبنان

شاهدوا الأضرار الناتجة عن الغارة في الجبين (صورة)

Lebanon 24
20-04-2024 | 09:52
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استهدف العدو الاسرائيلي عصر اليوم السبت، منزلاً في بلدة الجبين.


وأعلن الدفاع المدني استشهاد 3 اشخاص واصابة اثنين في الغارة إسرائيلية على البلدة الجنوبية.


وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط شهيد وجريحين اثر الغارة على البلدة.
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الجبين

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