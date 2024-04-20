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لبنان
"سيتم نقاشه مع كل الاطراف".. أبو فاعور: لدى الاشتراكي تصوّر لاعادة النازحين
Lebanon 24
20-04-2024
|
10:09
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أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "لدى الحزب التقدمي الاشتراكي تصورٔا لاعادة النازحين، سيتم نقاشه مع كل الأطراف".
وقال خلال لقاء عقده مع في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، لمناقشة موضوع النازحين السوريين بعد الأحداث الامنية الاخيرة التي حصلت في لبنان، إن "مسألة إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مسألة وطنية ومهمة جداً ويجب أن لا تقارب بمنطق التحريض او بمنطق التراشق بين بعضنا البعض كلبنانيين، كما يجب ان يكون هناك خطة وطنية واضحة يتم التوافق عليها تهدف الى تنظيم هذه العودة".
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وتابع أبو فاعور: "الامر شائك ليس في المتناول سريعاً، بل يحتاج إلى خطوات سياسية وخطوات غير سياسية على المستوى الداخلي المحلي، وعلى المستوى غير المحلي، ولكن نحن أيضًا كلقاء ديمقراطي كان لدينا ورقة تم إعدادها سابقا حول هذا الأمر، يعاد النظر فيها ويعاد تطويرها على خلفية نقاشات نجريها كحزب تقدمي إشتراكي مع عدد من القوى السياسية، ومع دولة رئيس مجلس الوزراء ، ومع عدد من المؤسسات التي تعتني بهذا الأمر، وتهتم به وزارة الداخلية والأمن العام، والجيش اللبناني وغيرها من الجهات".
أضاف: "سنعيد صياغة هذه الورقة او هذا الاقتراح ليقدم كأفكار لخطة وطنية، ويمكن تبنيها وطنيا بشكل مشترك من كل القوى السياسية من دون تراشق ومن دون صراعات أو تحميل مسؤوليات لبعضنا البعض إلى حين حصول هذا الأمر".
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