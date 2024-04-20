مطاردة وإطلاق نار وصدم.. ماذا حصل قبل قليل في حارة حريك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض احد الأشخاص، اليوم السبت، لعملية صدم قرب جامع الحسنين في حارة حريك.



وتبين ان الشخص المصاب في حارة حريك تم دهسه بالخطأ من قبل إحدى السيارات أثناء مطاردة مع سيارة أخرى، وقد أصيب بكسر برجله.

Advertisement



ووفقاً للمعلومات، تخلل المطاردة إطلاق نار. وتبين ان الشخص المصاب في حارة حريك تم دهسه بالخطأ من قبل إحدى السيارات أثناء مطاردة مع سيارة أخرى، وقد أصيب بكسر برجله.ووفقاً للمعلومات، تخلل المطاردة إطلاق نار.