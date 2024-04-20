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لبنان

مطاردة وإطلاق نار وصدم.. ماذا حصل قبل قليل في حارة حريك؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 10:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض احد الأشخاص، اليوم السبت، لعملية صدم قرب جامع الحسنين في حارة حريك.

وتبين ان الشخص المصاب في حارة حريك تم دهسه بالخطأ من قبل إحدى السيارات أثناء مطاردة مع سيارة أخرى، وقد أصيب بكسر برجله.
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ووفقاً للمعلومات، تخلل المطاردة إطلاق نار.
 
 
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