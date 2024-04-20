ماذا دمّر "حزب الله" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا الإسرائيلية.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 4.05 من بعد ظهر اليوم، وقد تم خلالها تدمير الأجهزة المُستهدفة.

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