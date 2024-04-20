Advertisement

لبنان

عملية أمنية للجيش بين لبنان وسوريا.. من استهدفَ هناك؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1189845-638492363421849228.jpg
Doc-P-1189845-638492363421849228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، أنَّ مديرية المخابرات في الجيش، نفذت سلسلة مداهمات في بلدة بريتال - البقاع، واستهدفت إحدى أكبر الشبكات لسرقة السيارات بين لبنان وسوريا.
ولفتت القناة إلى أنّ العملية التي نفذتها المخابرات أسفرت عن إلقاء القبض على رأس الشبكة والعديد من المطلوبين الآخرين.
Advertisement

 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2024-04-20
13:12 | 2024-04-20
12:57 | 2024-04-20
12:45 | 2024-04-20
12:33 | 2024-04-20
12:20 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24