عملية أمنية للجيش بين لبنان وسوريا.. من استهدفَ هناك؟

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، أنَّ مديرية المخابرات في الجيش، نفذت سلسلة مداهمات في بلدة بريتال - البقاع، واستهدفت إحدى أكبر الشبكات لسرقة السيارات بين لبنان وسوريا.



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ولفتت القناة إلى أنّ العملية التي نفذتها المخابرات أسفرت عن إلقاء القبض على رأس الشبكة والعديد من المطلوبين الآخرين.