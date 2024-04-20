مسؤول في "حزب الله" على قناة أميركية.. شاهدوا الفيديو!

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنّه في حال اعتدت إسرائيل على لبنان، فإن الحزب سيردّ عليها قطعاً، كما أنه في حال توسّعت بحربها فإن الحزب سيتوسع أيضاً، وأضاف: "نحن في لبنان كحزب الله لا نريد حرباً كبرى ولا حرباً شاملة، لكن لن نقبل أن يتجاوز الإسرائيلي حدود المواجهة الموجودة حالياً في الجنوب، فإذا زاد الإسرائيلي من جرعة اعتداءاته زدنا في ردنا وإذا أوصل الأمور إلى الأقصى، أوصلناها إلى الأقصى وزيادة. حزب الله لا يمكن أن يسكت على توسيع العدوان الإسرائيلي ضده ونحن جاهزون للمواجهة إذا قرَّر الإسرائيلي ذلك".

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كلام قاسم جاء خلال مقابلة أجرتها معه قناة "NBC News" الأميركية، أمس الجمعة، إذ قال: "سندخل في الحرب بقوة كلما ساءت الأمور أكثر في عملية المواجهة ونحن حالياً دخلنا وندخل بقوة من خلال الطريقة التي نعتمدها في رمي القذائف الكبيرة كالبركان والمسيَّرات المفخخة التي تصل الى مواقع أساسية عند الإسرائيلي، واختيار صواريخ ألماس التي تضرب خلف خطوط العدو، وبالتالي نحن لدينا عمليات يومية في المواجهة وهذا ما نراه في آلية المساندة لغزة في ظروفها الحالية".



وأكمل: "قرارنا ألا نقوم بحرب شاملة، وقرارنا هو مساندة غزة، وهذه المساندة تؤدي غرضها من خلال تهجير أكثر من 100 ألف إسرائيلي من المستوطنات وفي إيقاع الخسائر المادية الكبيرة عند الإسرائيلي بالإضافة الى استدراج حوالي ثلث القوة الإسرائيلية للجيش والقوى الأمنية إلى منطقتنا وإشغالها. هذا المقدار بهذا الحد هو الذي ينفع ويحقق الهدف، وبالتالي نحن مستمرون في هذه الطريقة ولم نذهب إلى حرب شاملة إلا إذا قرر الإسرائيلي أن يأخذ المنطقة الى ذلك، فعندئذ نذهب إلى الحرب الشاملة ونحن حاضرون لها".



واعتبر قاسم أن "إيقاف الحرب على غزة ومنع الإسرائيلي من ارتكاب المجازر هي مسؤولية دولية"، وأضاف: "مسؤولية كل العالم أن يضع حداً لإسرائيل لتتوقف عن الإبادة وارتكاب الجرائم، هذا يحتاج الى تكاتف دولي لمنعها من أن تستمر في إبادتها الجماعية.



وعن حديثه عن الرد الذي نفذته إيران ضد إسرائيل قبل أيام، قال قاسم: "عندما نريد تقييم الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا نريد أن نرى ما هو الهدف الإيراني من هذا الرد، كل المسؤولين الإيرانيين قالوا نريد أن تصل صواريخنا الى الكيان الإسرائيلي وهذا تحقق. أكثر من 12 صاروخ باليستي وصلوا إلى قاعدة نيفاتيم في النقب وقاعدة مخابراتية أخرى في جبل الشيخ والإسرائيلي اعترف بــ4. إذاً لم يكن الإيراني يريد شيئاً استثنائياً لم يحققه، وإنما أراد أن تصل الصواريخ فوصلت ولذلك قال الإيراني أنه حقق الهدف".



وأردف: "إيران تتحدث بشكل عملي وواضح أن طهران لا يريد الحرب وهي ردت على الاعتداء الذي طال السفارة وقد انتهى الأمر".



وتابع: "إيران ليست بحاجة لأحد لتدافع عن نفسها أو لترد المظلومية عنها. هي ردت أمام كل العالم وأخبرت كل العالم أنها سترد على الاعتداء على قنصليتها، وبالتالي إذا حصل اعتداء آخر، أيضاً إيران سترد وهذا تصرِّح به بشكل واضح. هم يقررون ماذا يفعلون وكيف يردون".