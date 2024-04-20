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لبنان

الجيش الاسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريًا تابعًا لحزب الله

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه قصف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في بلدة الجبين جنوبي لبنان كان بداخله عدد من عناصر الحزب.
 
 
وكان "حزب الله" قد أشار الى انه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا الإسرائيلية.
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ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 4.05 من بعد ظهر اليوم، وقد تم خلالها تدمير الأجهزة المُستهدفة.



كذلك، ذكر الحزب أنه استهدف عند الساعة 6.10 مساء، مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين.
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