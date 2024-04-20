سيدة سورية بقبضة الجيش في برج حمود.. هذا ما ضُبط معها!

بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٤، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود السورية (س.ع.و.) لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيارة غير قانونية، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة من المخدرات.
كما دهمت دورية أخرى بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ ٢٠ / ٤ /… pic.twitter.com/ctrixZvDyj
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 20, 2024
بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٤، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود السورية (س.ع.و.) لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيارة غير قانونية، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة من المخدرات.
كما دهمت دورية أخرى بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ ٢٠ / ٤ /… pic.twitter.com/ctrixZvDyj