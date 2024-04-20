سيدة سورية بقبضة الجيش في برج حمود.. هذا ما ضُبط معها!

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"بتاريخ 19 / 4 / 2024، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود السورية (س.ع.و.) لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيارة غير قانونية، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة من المخدرات.



كذلك، دهمت دورية أخرى بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ 20 / 4 / 2024، منزل المواطن المطلوب (ع.ع.) في بلدة النخلة – الكورة، وضبطت 7 بنادق حربية وكمية كبيرة من الذخائر بالإضافة إلى 42 رمانة يدوية، وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفة بإشراف القضاء المختص".

بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٤، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود السورية (س.ع.و.) لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيارة غير قانونية، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة من المخدرات.

كما دهمت دورية أخرى بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ ٢٠ / ٤ /… pic.twitter.com/ctrixZvDyj — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 20, 2024 Advertisement