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لبنان

سيدة سورية بقبضة الجيش في برج حمود.. هذا ما ضُبط معها!

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:33
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صدر عن قيادة الجيش-  مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 19 / 4 / 2024، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود السورية (س.ع.و.) لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيارة غير قانونية، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة من المخدرات.

كذلك، دهمت دورية أخرى بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ 20 / 4 / 2024، منزل المواطن المطلوب (ع.ع.) في بلدة النخلة – الكورة، وضبطت 7 بنادق حربية وكمية كبيرة من الذخائر بالإضافة إلى 42 رمانة يدوية، وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفة بإشراف القضاء المختص".
 
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