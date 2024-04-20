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لبنان

ميقاتي يزور الحريري في باريس مُطمئناً على صحته

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:57
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس سعد الحريري في دارته في باريس واطمأن الى صحته. 
وقد جرى خلال اللقاء عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
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