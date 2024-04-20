ماذا طلبت فرنسا من حزب الله فيما خصّ الجبهة الجنوبية؟

أشار مصدر دبلوماسي فرنسي الى أن مقترحات فرنسا لجنوب لبنان تتطلب سحب حزب الله لبعض قدراته العسكرية من الحدود.

وأفاد المصدر لقناة "الحدث" بأن المقترحات تتطلب أيضًا توقف إسرائيل عن التحليق في أجواء لبنان والامتناع عن العمليات العسكرية.

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وقال: "خفض التصعيد في الجنوب مرتبط بأجوبة محددة من لبنان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد ماكرون بأجوبة على المقترح الفرنسي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "إسرائيل تدعم الخطة الفرنسية ونتنياهو عبر عن رغبته بمواصلة تحركاتنا، ومن المهم فصل خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل عن تطورات غزة".

وتابع: "ندعم مع إيطاليا انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".