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لبنان

للمرة الثالثة اليوم... أدرعي: إستهدفنا عناصر لحزب الله (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2024 | 14:16
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كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "للمرة الثالثة اليوم، قوات جيش الدفاع ترصد وتهاجم عناصر كانوا يتواجدون داخل بنية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان قبل قليل، رصدت قوة عسكرية من لواء 6 عناصر داخل بنية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة الجبين في جنوب لبنان لتقوم طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة البنية التحتية العسكرية التي كان يتواجد فيها العناصر".
 
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