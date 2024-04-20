للمرة الثالثة اليوم... أدرعي: إستهدفنا عناصر لحزب الله (فيديو)

#عاجل للمرة الثالثة اليوم؛ قوات جيش الدفاع ترصد وتهاجم مخربين كانوا يتواجدون داخل بنية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
قبل قليل، رصدت قوة عسكرية من لواء 6 عدداً من الإرهابيين داخل بنية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة الجبين في جنوب لبنان لتقوم طائرات مقاتلة تابعة… pic.twitter.com/mMjpksd7p6
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 20, 2024
#عاجل للمرة الثالثة اليوم؛ قوات جيش الدفاع ترصد وتهاجم مخربين كانوا يتواجدون داخل بنية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
قبل قليل، رصدت قوة عسكرية من لواء 6 عدداً من الإرهابيين داخل بنية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة الجبين في جنوب لبنان لتقوم طائرات مقاتلة تابعة… pic.twitter.com/mMjpksd7p6