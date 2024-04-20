"تقنياً".. هذا ما سيقوم به مصرف لبنان!

عُلِم أنّ مصرف لبنان يسعى حالياً لتأمين دعم كافة الأنظمة التشغيلية الخاصة به وذلك في إطار مسارٍ تطويريّ لأعماله الداخلية توازياً مع تأمين كافة التحديات لبرامجه الموجودة حالياً.

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