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لبنان

"تقنياً".. هذا ما سيقوم به مصرف لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2024 | 14:10
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عُلِم أنّ مصرف لبنان يسعى حالياً لتأمين دعم كافة الأنظمة التشغيلية الخاصة به وذلك في إطار مسارٍ تطويريّ لأعماله الداخلية توازياً مع تأمين كافة التحديات لبرامجه الموجودة حالياً.
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في المقابل، عُلم أيضاً أن وزارة المالية تسعى أيضاً لتأمين دعم تقني وإعادة تأهيل الموقع الالكتروني لدائرة الشؤون العقارية وذلك بهدف تعزيزه أكثر وجعله منصة فعالة أكثر بالنسبة للمواطنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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