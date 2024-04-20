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لبنان
"تقنياً".. هذا ما سيقوم به مصرف لبنان!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-04-2024
|
14:10
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عُلِم أنّ مصرف لبنان يسعى حالياً لتأمين دعم كافة الأنظمة التشغيلية الخاصة به وذلك في إطار مسارٍ تطويريّ لأعماله الداخلية توازياً مع تأمين كافة التحديات لبرامجه الموجودة حالياً.
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في المقابل، عُلم أيضاً أن وزارة المالية تسعى أيضاً لتأمين دعم تقني وإعادة تأهيل الموقع الالكتروني لدائرة الشؤون العقارية وذلك بهدف تعزيزه أكثر وجعله منصة فعالة أكثر بالنسبة للمواطنين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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خاص "لبنان 24"
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