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لبنان

رئاسياً.. هذا آخر ما قيل عن قائد الجيش!

Lebanon 24
20-04-2024 | 14:43
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية قولها، اليوم السبت، أنّ اللجنة الدولية الخماسية المعنية بالملف الرئاسي في لبنان، حدّدت موعداً مطلع الأسبوع المقبل للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
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ولفتت القناة إلى أن زيارة اللجنة لبري ستكون من أجل وضعه في أجواء نتائج الجولة التي قامت بها على الأفرقاء السياسيين والكتل النيابية.
وذكرت المعلومات أن "تجميد مسعى الخماسية الرئاسي يعود إلى اصطدام أعضائها برفض المعارضة للحوار وللآلية التي طرحها بري بشأنه"، وأضافت: "إن وفد المعارضة الذي زار واشنطن تلقى نصيحة من المسؤولين الأميركيين بالانفتاح على الرئيس بري والتحاور معه".
في غضون ذلك، قالت المصادر عينها إنّ "الموقف الدولي يفضل إيصال قائد الجيش جوزيف عون إلى سدة الرئاسة لكن الخماسية لا تتبنى أي مرشح".
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