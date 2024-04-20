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لبنان

تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب لبنان.. هكذا قصفها "حزب الله"!

Lebanon 24
20-04-2024 | 14:54
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف آلية عسكرية إسرائيليّة من نوع "هامر" في مستوطنة نطوعة القريبة من الحدود مع لبنان.
 
وذكر الحزب أن استهداف الآلية حصل بواسطة صاروخ موجّه، مشيراً إلى أنه تم تدمير الهدف بشكلٍ كامل.
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