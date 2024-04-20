كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "إكس": "تلقيت منذ قليل اتصالاً من وزير الداخلية بسام المولوي أكد خلاله أنه يتابع بجدية التحقيق في ما أظهرته كاميرات الفيديو عن وجود عملية تصوير ليلية للمبنى حيث أقيم".

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